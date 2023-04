Hashish, marijuana e tanti soldi: arrestato un ventenne chivassese

Duecentosessanta grammi di sostanze stupefacenti (tra hashish e marijuana) e mille 400 euro in contanti (banconote di vario taglio) molto probabilmente frutto dell’attività di spaccio.

Hashish, marijuana e tanti soldi: arrestato

E’ stato convalidato lunedì 3 aprile, in Tribunale ad Ivrea, l’arresto di un ventenne di Chivasso, residente in via Caduti e ora domiciliato dalla nonna a Verolengo, bloccato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile, venerdì 31 marzo, nel corso dell’intervento ad ampio raggio che nel pomeriggio aveva visto la presenza in città della Squadra Intervento Operativo del Primo Reggimento Carabinieri Piemonte.

In serata, controllando la zona del parco giochi di via Favorita (a meno di duecento metri dal PalaLancia) i militari hanno notato un gruppo di ragazzini.

Coinvolta anche la casa della nonna

Nel corso di una prima perquisizione il giovane chivassese è stato trovato in possesso di una modica quantità di stupefacenti, mentre successive perquisizioni domiciliari (anche a casa della nonna) hanno permesso di trovare e porre sotto sequestro, complessivamente, 40 grammi di hashish e 220 di marijuana. Il sospetto degli inquirenti è che ne avesse avuta molta di più a disposizione, e che i 1400 euro ritrovati fossero appunto il provente dell’attività di spaccio ai coetanei.

Inevitabile, a questo punto, l’arresto per detenzione ai fini di spaccio. Dopo la convalida, il ventenne è stato rilasciato con obbligo di dimora e presenza a casa dalle 21 alle 7.