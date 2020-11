I “furbetti della residenza”, in fuga dalle zone rosse per andare in Liguria

Meno di 24 ore per lasciare le zone rosse del Piemonte e della Lombardia per chi ha la fortuna di avere una seconda casa in Liguria ed è riuscito a spostare lì la residenza. Come riporta PrimaLaRiviera.it.

Fuga dalle zone rosse

Scattano domani, venerdì 6 novembre 2020, i divieti di spostamenti previsti nel nuovo Dpcm. La Liguria, decretata “isola felice” essendo zona gialla con minori restrizioni, diventa meta ambita di chi non ha bisogno di rimanere in Piemonte e Lombardia per ragioni di lavoro o scuola dei figli.

Chi lavora in smart working o è in pensione

I liguri rivedranno così aprirsi le persiane degli appartamenti solitamente chiusi nel periodo invernale. Chi è in pensione o chi può lavorare in smart working sta preparando le valige o addirittura è già in viaggio. Insomma si sta verificando quello che era già accaduto nel lockdown di primavera.

Sono molti i lombardi e i piemontesi ad avere una seconda casa in Liguria e c’è anche chi ha trasferito la residenza lì proprio in vista della seconda ondata pandemica.