Nel giro di due settimane, si sono verificati due tentativi di furto negli immobili comunali di Foglizzo.

I ladri colpiscono l’ex asilo

Qualche giorno fa, di notte, i ladri, approfittando di una porta socchiusa del retro, sono entrati nell’ex asilo di via Umberto I, ed hanno rovistato nelle stanze senza però trovare nulla. Di questo ex asilo (una volta gestito dalle suore ed ora di pertinenza comunale) sono rimasti soltanto delle aule abbandonate, dei bagni e un gran salone. «Non ci sono stati danni, i ladri sono passati da una porta e poi hanno rotto un vetro per entrare - riferisce il sindaco Fulvio Gallenca - le porte sono accostate proprio perché l’edificio è vuoto. Non so chi abbia potuto pensare di andare a rubare in questi locali sgomberi. Sono rimasti solamente alcuni oggetti di un mercatino benefico. Il Comune di Foglizzo si sta accingendo a recuperare questo stabile per farne diventare un centro per le famiglie. I lavori partiranno in autunno. Provvederemo perciò a dotare l’edificio di un sistema di antifurto». Ma, non è tutto. Questo non è il solo tentativo di furto accaduto a Foglizzo.

Le parole del sindaco

«La settimana precedente - spiega il sindaco Gallenca - i ladri erano entrati di notte nell’ex casa di riposo San Carlo che una volta accoglieva gli anziani, adesso anch’essa di proprietà comunale. E’ un immobile in disuso che si trova in via Umberto I, proprio di fronte all’ex asilo. Anche in questo edificio non c’era nulla, a parte i magazzini della San Vincenzo che contengono abiti usati e oggetti non di valore. Probabile che i ladri siano pure andati dentro a qualche casa abbandonata del vicino centro antico: purtroppo è nel centro storico che ci sono numerosi edifici vuoti privati e pubblici che cercheremo, quest’ultimi, di rivitalizzare grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza».