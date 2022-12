Un lunedì da dimenticare per Rondissone e i cittadini che si sono visti violare le proprie abitazioni.

I ladri svuotano case e alloggi in poche ore

Infatti, nella giornata del 12 dicembre, i ladri sono riusciti ad entrare in varie case, portando via tutto quello che di valore hanno trovato. Soldi, gioielli e tecnologia: tutto insomma.

E diversi sono i colpi che invece non sono riusciti a mettere a segno. Insomma, lunedì questi malviventi avevano l’obiettivo di ripulire questo paese che non è nuovo alle ondate di furti. Tant’è che in passato erano state promosse le ronde.

"Avvisate i vigili"

L’allarme viene lanciato direttamente dall’Amministrazione del sindaco Antonio Magnone che spiega: «Si comunica che nella giornata di lunedì vi sono stati dei tentativi e dei furti in abitazione. Fare attenzione. Per qualunque persona ritenuta sospetta informate e comunicate ai carabinieri la loro presenza».

Torna la paura a Rondissone in questo periodo che invece dovrebbe esser di festa.