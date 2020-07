I vandali colpiscono piazza Gramsci a San Mauro Torinese. Sempre in città sono state prese di mira anche le sedi delle associazioni.

da PrimaSettimo.it

Prosegue, settimana dopo settimana, la lunga scia di segnalazioni e polemiche tra i cittadini e i residenti del quartiere Oltrepo.

E’ sempre l’area del lungo Po a essere presa maggiormente di mira, in particolare la zona tra piazza Mochino e piazza Gramsci. Problemi di sicurezza che si vanno ad aggiungere alla mancanza di illuminazione registrata ormai da oltre quindici giorni. Numerose già le segnalazioni pervenute all’ufficio tecnico e al Comune, tra cui al sindaco in persona, ma nulla sembra essere ancora cambiato e anzi, il buio persistente favorisce il ritrovo di giovani fino a notte fonda. Sono gruppi sempre più numerosi, infatti, quelli che si incontrano nelle piazze principali dell’Oltrepo, provengono da San Mauro, Settimo e dal quartiere Barriera di Milano. Schiamazzi fino a tarda notte, ma non solo. Non sono mancati, purtroppo, anche gli episodi di violenza, oltre ad alcuni danneggiamenti alle auto parcheggiate nella piazza.

Prese si mira le associazioni

E in piazza Gramsci la situazione assume contorni sempre più preoccupanti, sfociati con episodi di vandalismo contro le sedi delle associazioni. Divelte le serrande di uno dei locali che ospitano il centro sociale pensionati Boccardo, sparita la cassetta della posta e rubata la targa dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Situazioni sempre più spiacevoli che non sembrano trovare soluzione, nonostante le numerose richieste da parte dei cittadini di maggiori controlli in orario serale e notturno.

LE PAROLE DEL CONSIGLIO COMUNALE