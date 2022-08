Ancora un episodio di mala gioventù a Torrazza Piemonte. Ancora, l’ennesimo atto vandalico che colpisce la cosa pubblica.

I vandali imbrattano l’ecocompattatore

Questa volta qualche ragazzino ha deciso bene di manomettere l’ecocompattatore Coripet, quella macchina che permette a tutti i cittadini di riciclare in maniera più adeguata la plastica Pet. Insomma, un sistema che fa del bene all’mabiente oltre che al portafoglio (chi lo utilizza, infatti, ha degli sconti sulla Tari).

Eppure qualcuno ha pensato bene di prendere una sostanza, probabilmente una crema al cioccolato e simile, e spalmarla sul monitor e sull’area dove si conferiscono le bottiglie. Così, oltre a sporcare la macchina, il sistema di rilevanza del codice a barre non funzionava più e non si è potuto conferire il materiale.

L'ennesimo caso

L’ennesimo, appunto, atto vandalico. L’ennesimo stupido gioco che però non ha fatto ridere nessuno. Anzi. La rabbia è sempre più accentuata anche perché questi ragazzini hanno colpito quando il sole brillava ancora alto in cielo nella giornata di venerdì scorso. Ma c’è chi sabato mattina molto presto ha deciso di pulirla così che potesse tornare a funzionare. Insomma tutto è bene quel che finisce bene, ma c’è chi vuole che questi ragazzini vengano puniti.