Il Canavese piange Domiziana, scrittrice e dirigente del volley

Il Canavese piange Domiziana

Si sono svolti a Caluso, nel primo pomeriggio di oggi, sabato 5 agosto 2023, i funerali di Domiziana Magaton, per molti Domi, morta per una grave malattia all’età di 54 anni lasciando un grande vuoto tra i suoi familiari, tra cui la sorella Sara e il fratello Dario, ma anche in città, dove in tanti, amici e conoscenti, hanno avuto la possibilità di apprezzarla in ambito culturale e artistico, dove si sperimentava con successo come scrittrice, così come nel mondo sportivo, era dirigente del Gruppo Senior del Caluso Volley, e in quello dell’associazionismo all’interno del quale dalla primavera scorsa ricopriva la carica di presidente dell’associazione Rione Riva.

Una grande donna

Una donna entusiasta della vita, che non temeva avventurarsi in progetti nuovi, innovativi, certa di poter contare sul suo saper essere perseverante, costante, determinata. Una donna, Domiziana, che ha saputo dare molto alla comunità calusiese, anche dal punto di vista umano oltre da quello culturale e aggregativo. Tasselli importanti che sapranno conservare nel tempo il puzzle di una vita importante, così come ancora vivo è il ricordo del papà di Domiziana, Elio Magaton, pittore per passione, ma anche scrittore e autore del preziosissimo volume intitolato “Caluso storia cronache personaggi”, sindaco di Caluso nel 1971 e poi assessore alla cultura a cavallo degli anni ’90, a lui è intitolata la Sala del cotto nel Chiostro francescano in piazza Mazzini.

Domiziana Magaton lascia il marito Gigi Sosso e il figlio 25enne, Alessandro.