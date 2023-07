Il Chivassese piange la giovane ambulante vinta da un infarto

Francesca Casarella aveva solamente 42 anni e ancora tanti sogni da realizzare. Ma la sua vita si è spenta troppo presto a causa di un infarto ieri, venerdì 7 luglio 2023.

Il Chivassese piange la giovane ambulante

Di professione ambulante, Francesca Casarella era uno volti allegri e solari dello storico mercato chivassese. Lei, ogni mercoledì mattina, infatti, in via Torino con il suo banco di prodotti per la casa e per l'igiene. Un punto di riferimento per i molti che frequentano il mercato perché qui si trovava tutto il necessario oltre che ad un sorriso e una bella parola. Una città che era molto legata a Francesca tant'è sono tantissimi coloro che in queste ore la ricordano sui social. E' stata infatti una terribile notizia quella giunta nel pomeriggio di ieri.

I ricordi

Sono centinaio coloro che in queste ore ricordano Francesca sui social