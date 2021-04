Il Governo riammette le zone gialle, le tappe delle riaperture

Il 26 aprile potrebbe essere una data molto importante perché il Governo ha deciso di riammette le zone gialle. Dovrebbero riaprire i ristoranti anche la sera, ma solo all’aperto come spiegano i colleghi di PrimaBiella.it.

Il Governo riammette le zone gialle

Tornano le zone gialle a partire dal 26 aprile prossimo. Sarà un “giallo rafforzato” che prevede l’apertura di tutte le attività di ristorazione, sport e spettacolo nelle aree a basso contagio da Covid19, ma solo all’aperto.

Le tappe delle riaperture

Durante la conferenza stampa che si sta svolgendo in questo momento sono state illustrate alcune date fissate nei giorni scorsi:

26 aprile riapertura dei ristoranti anche alla sera ma all’aperto;

26 aprile riaprono teatri, cinema e spettacoli all’aperto, al chiuso ci saranno limitazioni;

da maggio gli studenti delle scuole superiori in presenza al 100% anche in zona arancione;

15 maggio riapertura delle piscine all’aperto;

1 giugno attività legate alle palestre all’aperto;

1 luglio attività fieristiche.

Resta il coprifuoco

Il Ministro alla Salute Roberto Speranza inoltre conferma che resterà valido il coprifuoco in questo primo momento: “Poi valuteremo l’evolversi come resterà possibile, in casi di focolai, istituire zone con misure più restrittive”.