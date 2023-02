Il mondo delle bocce piange Arrigo Caudera che si è spento nel pomeriggio di ieri venerdì 10 febbraio, all’età di 97 anni come spiegano i colleghi di PrimailLevante.it.

Il mondo delle bocce piange Arrigo Caudera che si è spento nel pomeriggio di ieri venerdì 10 febbraio, all'età di 97 anni.

Arrigo, con il fratello Carlo, ha fondato la società boccia Caudera. Era il lontano 1946, Carlo ed Arrigo originari di Ciriè si trasferiscono a Torino per iniziare la loro attività nel settore della meccanica come viene spiegato sul sito della società stessa. Arrigo era molto conosciuto per le sue doti di valido bocciatore.

Tra il 1947 e il 1948 fino al 1953 le vittorie italiane all’estero facevano effetto, soprattutto gli scontri diretti con gli eterni rivali francesi, davanti ai quali i nostri atleti spesso dovevano soccombere a causa della differenza tecnica delle bocce utilizzate, la boccia "metallica di bronzo" per i francesi, quella "sintetica" per gli italiani.

Fu questo fatto che diede lo stimolo a Carlo ed Arrigo per cercare di carpire i segreti della boccia metallica la cui supremazia era enorme e la rendeva valida sotto tutti i punti di vista, mentre la sintetica denotava notevoli handicap. Ormai la scintilla era scoccata e l’idea doveva essere realizzata ad ogni costo.

In pochi anni Carlo ed Arrigo riescono a realizzare una boccia che già nel 1957 si laurea Campione del Mondo e che oggi possiamo definire quasi perfetta.

Insomma Arrigo Caudera con il fratello hanno rivoluzionato il mondo del gioco delle bocce. E oggi, la sua scomparsa, lascia un grande vuoto negli appassionati di questa disciplina.