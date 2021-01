La Regione Piemonte a febbraio potrebbe passare in zona gialla ma non c’è ancora nulla di certo. L’unica sicurezza è che ancora fino a venerdì 29 gennaio 2021 sarà zona arancione.

Il Piemonte a febbraio potrebbe essere in zona gialla

Il Piemonte da inizio del prossimo mese potrebbe finalmente passare in zona gialla ma non c’è alcune certezza. Si tratta di un ipotesi visto il migliorarsi della situazione, miglioramento che però non è sufficiente a far passare la Regione già da questa settimana in zona gialla. Perché sì c’è stata una riduzione di casi ma non sufficiente.

Per far si che si riesca a passare da arancione e gialla occorre che il trend continui a diminuire ed è quello che si spera in vista proprio del prossimo report ministeriale.

Ancora in zona arancione

Dunque i piemontesi dovranno convivere ancora con le indicazioni previste per questo tipo di classificazione come riportano LE SLIDE.