Il Piemonte va verso la chiusura delle scuole: dai nidi alle superiori

In Piemonte chiuse tutte le scuole, dai nidi alle superiori. Attesa per oggi, mercoledì 3 marzo 2021, la decisione del governatore Alberto Cirio. Come riporta PrimaNovara.it

Scuole: il Piemonte chiude tutto

Sono ore di attesa per genitori, studenti e per il mondo della scuola: da lunedì si potrebbe tornare in Dad. La decisione verrà presa oggi al termine di un incontro che si svolgerà tra il presidente, Alberto Cirio, i Prefetti e i sindaci. Durante la stessa riunione il governatore del Piemonte deciderà anche se eventualmente anticipare la chiusura delle scuole ai prossimi giorni, senza attendere l’entrata in vigore del nuovo Dpcm, attivo dal 6 marzo.

Verso la chiusura

“Temo che andremo a chiusura di tutte le scuole” ha detto ieri Fabrizio Manca, direttore dell’Urs Piemonte. A partire lunedì – ma non è esclusa un’ordinanza anticipata – tutte le scuole potrebbero dunque tornare a chiudere, dai nidi alle superiori tornerà la didattica a distanza.

Nuovo Dpcm

Scuole chiuse in area rossa. Stesso provvedimento per tutti gli istituti di ogni ordine e grado se si raggiungono 250 casi ogni 100mila abitanti, a prescindere dal colore. E’ quanto ha stabilito ufficialmente dal nuovo Dpcm disposto per contrastare l’avanzare del Coronavirus, il primo del Governo Draghi, illustrato nella serata di ieri, martedì 2 marzo dai ministri per gli Affari regionali e della Salute, Mariastella Gelmini e Roberto Speranza.