Il presidente Cirio svela le fasi del piano di vaccinazione in Piemonte

Si è conclusa intorno alle 17 di oggi, giovedì 4 febbraio, la conferenza stampa della Regione Piemonte sul piano vaccini Covid. Come riporta PrimaTorino.it.

Cambiano modi e tempi

Il presidente della Regione, Alberto Cirio ha voluto precisare che la situazione in Piemonte non è di “affanno”. A cambiare saranno solo modi e tempi, una rimodulazione necessaria e coerente con le disposizioni nazionali vigenti attualmente.

Le quattro fasi del piano di vaccinazione

Fase 1 : operatori sanitari e socio-sanitari, ospiti Rsa; seguita da una fase b) tutti i lavoratori nel settore sanitario (esempio: i dentisti) e dalla fase c) gli over 80 non ospiti delle Rsa;

: operatori sanitari e socio-sanitari, ospiti Rsa; seguita da una fase b) tutti i lavoratori nel settore sanitario (esempio: i dentisti) e dalla fase c) gli over 80 non ospiti delle Rsa; Fase 2 : persone dai 60 anni in su, persone con fragilità di ogni età, gruppi sociodemografici a rischio più elevato di malattia grave o morte, personale scolastico ad alta priorità;

: persone dai 60 anni in su, persone con fragilità di ogni età, gruppi sociodemografici a rischio più elevato di malattia grave o morte, personale scolastico ad alta priorità; Fase 3 : personale scolastico, forze armate, carceri e luoghi di comunità, persone con pluripatologie;

: personale scolastico, forze armate, carceri e luoghi di comunità, persone con pluripatologie; Fase 4: popolazione rimanente.

I tempi

Il 21 febbraio in Piemonte si conclude la campagna vaccinale per operatori sanitari e socio-sanitari e ospiti delle Rsa, mentre il 15 marzo sarà inoculata la seconda dose a tutta la platea di medici presenti in Regione. Sempre il 21 febbraio saranno avviate le vaccinazioni per gli over 80. La Fase 3 partirà l’8 febbraio, con il vaccino AstraZeneca, le cui consegne sono previste per quel periodo. Per la Fase 4 occorrerà attendere indicazioni dal Governo.

Over 80: modalità

L’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, ha illustrato le modalità per la vaccinazione dei soggetti over 80. Saranno i medici di famiglia a definire l’elenco degli over 80 secondo priorità caricandolo sulla piattaforma regionale. Le Asl fisseranno gli appuntamenti e li comunicano a paziente e medico di famiglia. In occasione della prima somministrazione del vaccino, poi, saranno comunicati la data e il luogo del richiamo. Saranno i medici di famiglia ad accompagnare nei centri vaccinali i propri pazienti e a inoculare le dosi.