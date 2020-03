Il presidente della Regione, Cirio positivo al Coronavirus

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio è positivo al Coronavirus. Questo l’esito dopo che il presidente di è sottoposto al tampone. Il suo stato di salute è buono.

Cirio positivo al Coronavirus

Cì anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio tra le persone risultate positive al tampone del Coronavirus. Nelle scorse ore infatti, Cirio si era sottoposto al test per il Covid 19. Adesso si trova presso la sua abitazione e il suo stato di salute è buono. Cirio si è sottoposto al tampone nel pomeriggio di ieri, sabato 7 marzo. Mercoledì scorso Cirio ha preso parte ad un incontro a Roma con alcuni suoi colleghi che si sono s poi sottoposti al tampone e sono quindi risultati positivi. Così, Cirio, pur non avendo i sintomi del Coronavirus, ieri ha deciso di sottoporsi a test ed è quindi risultato positivo.

I controlli

Sono già state attivate le procedure previste per le verifiche e la messa in sicurezza delle persone più vicine a lui tra cui la Giunta regionale, i collaboratori, i familiari e le persone con cui è venuto in contatto di recente.

Le indicazioni

Il presidente Cirio sta dando disposizioni in modo tale che l’attività della Regione Piemonte proceda in questo momento così delicato come quello che si sta vivendo.