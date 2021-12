lutto

L’atleta non ha superato una crisi sopraggiunta dopo un delicato intervento al cuore.

Ivan Camurri non ce l’ha fatta: il forte runner, conosciuto in tutto il Piemonte, è morto a 35 anni. L’atleta non ha superato una crisi sopraggiunta dopo un delicato intervento al cuore.

Il runner Ivan Camurri morto a 35 anni

Lutto in tutta la Valsesia e nel mondo del podismo per Ivan Camurri, il forte runner di Alagna spiegano i colleghi di NotiziaOggi.it. E’ morto a seguito di complicanze sopraggiunte dopo il delicato intervento al cuore a cui era stato sottoposto nei giorni scorsi. Aveva solo 35 anni.

Camurri, che aveva già sconfitto una leucemia, si era trovato nuovamente nella necessità di doversi sottoporre all’intervento in quanto era stata notata una massa vicino al cuore. Così scriveva sul suo profilo Facebook:

“Mi hanno ricoverato il 9 novembre per qualcosa che sembrava risolvibile in pochi giorni. Dopo 40 giorni so che ho una massa nel cuore ma non so ancora contro cosa dovrò combattere. Nei prossimi giorni sarò sottoposto ad una operazione a cuore aperto per prelevare un campione di questa massa. Lo ammetto sono spaventato, ma sono anche fiducioso… non posso mica andarmene in una banale sala operatoria!!”

Le complicanze fatali

L’intervento era riuscito e Camurri stava riprendendosi, ma poi sono sopraggiunti altri problemi che i sanitari non sono riusciti a contenere. Lascia la moglie Agnese Valz Gen e un figlio piccolo. Numerosi i messaggi che in queste ore stanno arrivando sui social e dai siti specializzati in corsa in montagna.