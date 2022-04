Il «sogno» della dottoressa Selene Manfrè verrà realizzato grazie ai medici suoi colleghi

La sua storia aveva commosso tutti

Voleva donare un defibrillatore al territorio in cui viveva.

Il «sogno» di Selene Manfrè, la giovane dottoressa scomparsa, verrà realizzato grazie ai medici suoi colleghi. Come riporta PrimaIlCanavese.it

Il «sogno» di Selene Manfrè verrà realizzato

Il sogno di Selene Manfrè sta per essere realizzato. La dottoressa di 34 anni, medico di famiglia a San Benigno Canavese e residente a Mappano, morta il 15 marzo scorso per un male incurabile, voleva donare un defibrillatore a Mappano, località in cui viveva. Grazie a una raccolta fondi organizzata da circa ottanta medici di famiglia del territorio, questo grande desiderio di Selene sta per diventare realtà.

Raccolta fondi

A renderlo noto è il dottor Stefano Di Natale medico di Caselle Torinese e amico della dottoressa Manfrè: «Sono orgoglioso di essere stato un suo amico. Grazie alla raccolta fondi effettuata da 80 medici verrà installato un defibrillatore al servizio della cittadinanza a Mappano, in piazza don Amerano. Sarà presente Daniele, il marito di Selene, l’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione AICR, la Croce Rossa di Mappano e il sindaco Francesco Grassi».

Fra una settimana l'inaugurazione

La sua storia aveva commosso tutti: fino all’ultimo aveva seguito i suoi pazienti come se il grande male che lentamente la stava portando via non esistesse. Ora, con questo dono fatto dai suoi colleghi di lavoro, il suo spirito rimarrà per sempre nei cuori di chi l’ha conosciuta e stimata, sia come medico condotto che nella vita reale di tutti i giorni.

L'appuntamento è per venerdì 22 aprile dalle 15 alle 16 in piazza don Amerano, per l’installazione di questo importante strumento salvavita.