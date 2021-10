Il sorpasso azzardato e lo schianto in diretta Facebook: il video diventa virale

IL CASO

Uno schianto in diretta Facebook e il video che diventa virale. Protagonista dell'impresa un uomo di 40 anni, residente in provincia di Cuneo, che ora si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cto di Torino.

Il 40enne si è filmato mentre si cimentava in sorpassi al limite dell'azzardo. Fino a quando ha imboccato una strada contromano, sempre superando un altro veicolo, e si è andato a scontrare contro una vettura impegnata in una svolta a sinistra. E' successo sabato pomeriggio lungo la Provinciale 129 a Carmagnola.

Ora arriveranno le sanzioni

Alle sue gesta hanno assistito diverse persone che poi hanno condiviso il video, facendolo diventare in breve tempo virale. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della Polizia Locale che, acquisite le immagini, dovrà far scattare le dovute (e salate) sanzioni.