Storico Presidente del Gruppo Anziani di Foglizzo, Piero Ozzello, è mancato all’età di 81 anni.

Il volontariato era stata la sua grande missione

Una figura importante nell’ambito del volontariato locale per i ruoli che ha ricoperto all’interno di diverse associazioni. Insieme ad altri soci di Foglizzo, aveva fondato trent’anni fa il Gruppo Anziani con l’obiettivo di organizzare iniziative ricreative e ludiche destinate ai foglizzesi più adulti. Il gruppo si è consolidato nel tempo arricchendosi non solo di soci foglizzesi ma pure da fuori. Il suo costante impegno è stato fondamentale per tenere unita l’associazione negli anni fino a quando, qualche anno fa, è stata purtroppo chiusa. E’ sempre stato lui a presiedere il Gruppo Anziani, un incarico che ha portato avanti senza mai risparmiarsi di fronte a qualsiasi difficoltà. Lui sapeva sempre trovare la giusta soluzione per tutto, con toni pacati, rassicuranti e qualche volta anche ironici.

I ricordi

«Piero ha fatto del bene nella sua vita - è il ricordo di Giuseppe Tua, amico ed ex vice Presidente del Gruppo Anziani- Era disponibile, generoso, sempre pronto ad aiutare gli altri. Abbiamo organizzato insieme numerose iniziative quali i pranzi, le gite o le premiazioni dei soci più anziani, lui era sempre presente, un punto di riferimento per tutti noi volontari. La nostra associazione ha riunito per anni molti foglizzesi e non e, quando ci siamo accorti che non potevamo più portarla avanti, lui mi disse: «Non si può fare di più, abbiamo già fatto tutto il possibile per Foglizzo». Non c’era più ricambio generazionale, e non riuscivamo più ad andare avanti. Piero ci metteva anima e corpo nei suoi progetti, è stato la colonna portante del Gruppo Anziani. E’ una gran perdita per il nostro paese, era un grande uomo, un esempio per tutti noi». Piero Ozzello si è infatti contraddistinto nel volontariato locale anche nell’ambito della Croce Rossa e della Pro Loco-Cif di Foglizzo.

«Era entrato a fare parte della Croce Rossa di Foglizzo tanti anni fa - ricorda Giuseppe Tua - Ha poi lasciato questo incarico per occuparsi interamente del Gruppo Anziani e della Pro Loco-Cif. Non mancava mai alla castagnata organizzata dalla Pro Loco di Foglizzo il giorno di Ognissanti, un appuntamento tradizionale che non perdeva mai. Il volontariato è stata la sua ragion di vita, per lui fare il volontario era mettersi a disposizione degli altri, dedicando loro il suo tempo libero. Inoltre, in passato, aveva lavorato presso una fabbrica di Foglizzo».

Il lutto

Alla sua famiglia ha, poi, consacrato tutta la sua vita, alla moglie Maria e alla figlia Barbara: nulla era più importante di loro per lui. A loro è stato vicino sino alla fine. I funerali di Piero Ozzello sono stati celebrati da don Gianmario Cuffia nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena, giovedì 22 dicembre.