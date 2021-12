i soccorsi

Imbocca via Clara in contromano e si schianta sulla passerella. Un uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Chivasso ieri, venerdì 10 dicembre 2021.

Ieri sera, venerdì 10 dicembre 2021, un uomo ha percorso in contromano via Clara. Ha imboccato la strada all'incrocio con via Momo in direzione della stazione ferroviaria ma, ad un certo punto, la persona alla guida dell'auto ha perso il controllo della vettura. L'uomo, infatti, è stato colto da un malore improvviso.

Si schianta sulla passerella

L'auto ha finito la sua corsa contro la passerella. Immediato l'arrivo dei soccorsi. Sul posto i Vigili del Fuoco di Chivasso, il 118 e i carabinieri della stazione di Volpiano.

Codice rosso

L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Chivasso.