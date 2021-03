In arrivo 11 milioni di euro 171 Comuni

Undici milioni di euro dalla Regione Piemonte per i Comuni e le Province: una bella iniezione di liquidità agli enti locali in modo da permettere la progettazione di migliorìe sul territorio. Come riporta PrimaTorino.it

Opere pubbliche ed enti locali

Nove milioni di euro di contributi per gli interventi su opere pubbliche destinati ai Comuni piemontesi e due milioni per le Province. La Giunta regionale ha deliberato tale somma per il finanziamento alla realizzazione delle opere pubbliche degli enti locali, in base alla legge regionale. Dopo anni in cui questa legge non è stata finanziata, la Regione Piemonte per il secondo anno consecutivo ha deciso di sostenere altri 171 Comuni, che si vanno a sommare ai 220 finanziati nell’anno 2020. In particolare, sono stati deliberati 4,5 milioni di euro per i Comuni con popolazione inferiore o pari a mille abitanti, per i quali il contributo regionale arriva fino a 80.000 euro, e altri 4,5 milioni per i Comuni con più di mille abitanti, il cui contributo è previsto fino a euro 160.000 euro. È stato inoltre approvato lo stanziamento di 2 milioni di euro a favore delle Province.

Edilizia pubblica e infrastrutture

La legge regionale in questione (la numero 18 del 1984) prevede contributi alle amministrazioni comunali per la sistemazione ed il miglioramento di infrastrutture stradali, cimiteriali, municipali e reti di illuminazione pubblica. In particolare, per la viabilità comunale sono previsti lavori di manutenzione straordinaria, sistemazione e nuova costruzione di strade comunali o intercomunali, ponti, guadi, marciapiedi e parcheggi. Per l’edilizia municipale sono inclusi lavori di manutenzione straordinaria, sistemazione, adeguamento, ampliamento e nuova costruzione del luogo dove si svolgono le attività istituzionali del comune. Per l’edilizia cimiteriale sono finanziati lavori di manutenzione straordinaria, sistemazione, ampliamento e nuova costruzione dei cimiteri. Per l’illuminazione pubblica, infine, sono previsti lavori di adeguamento, rinnovo, ampliamento e nuova costruzione degli impianti.