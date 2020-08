In centinaia al rave party nella zona industriale

Rave party nella zona industriale, in centinaia nei capannoni abbandonati. Nemmeno il maltempo di questa mattina ha interrotto il raduno abusivo nell’area alla periferia di Settimo.

Rave party nella zona industriale

Erano in centinaia i giovani e giovanissimi che questa notte, domenica 30 agosto 2020, si sono ritrovati nell’area industriale alla periferia settimese per un raduno abusivo. I partecipanti hanno organizzato la festa nei capannoni abbandonati nei pressi di via Raspini.

Centinaia i partecipanti

Erano circa 200 le persone che hanno raggiunto Settimo da tutta la provincia di Torino. Le prime segnalazioni alle Forze dell’Ordine per la musica ad alto volume sono arrivate attorno all’1 di questa notte. Il rumore è poi proseguito per tutta la notte. Con il temporale della prima mattinata, poi, alcuni giovani hanno lasciato la struttura incamminandosi a piedi per le strade della città. Altri, invece, hanno continuato la festa. Sul posto, i carabinieri della Compagnia di Chivasso stanno monitorando il flusso di persone.

Attenzione sulle strade

Una particolare attenzione per gli automobilisti: sono molti, infatti, i pedoni che stanno percorrendo il cavalcavia 8 Agosto. Un luogo già critico per il traffico e potenzialmente pericoloso, già teatro di numerosi incidenti. Sono molti, però, i ragazzi che lo stanno attraversando a piedi per raggiungere le fermate del trasporto pubblico o la stazione.

