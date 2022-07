In trasferta a Loano per rapinare una banca: due torinesi arrestati

In trasferta in provincia di Savona per rapinare una banca: due torinesi pluripregiudicati arrestati.

La rapina in banca

Si sono impossessati di 16mila euro in contanti i due rapinatori che nella mattinata di martedì 26 luglio 2022 hanno messo a segno un colpo alla filiale del Credit Agricole di Loano, in provincia di Savona.

I due malviventi, con il volto travisato, intorno alle 12, sono entrati all'interno della banca e simulando di avere un taglierino, hanno minacciato un dipendente facendosi consegnare il denaro. Ma non hanno fatto molta strada.

Nel frattempo, infatti, i carabinieri sono stati allertati da un passante all'esterno dell'istituto accortosi di quanto stava succedendo, e i due banditi sono così stati bloccati dai militari all'uscita.

In manette

I due rapinatori, pluripregiudicati e provenienti da Torino, sono stati arrestati e, su disposizione del pubblico ministero di turno, associati alla casa circondariale di Imperia per la successiva convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria di Savona.