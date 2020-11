Incendio all’Amiat, una puzza tremenda invade il territorio

Incendio all’Amiat di via Brandizzo a Volpiano. Una puzza tremenda invade il territorio, tanta la paura.

Incendio all’Amiat

Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre 2020 si è verificato un incendio all’Amiat di Volpiano, in via Brandizzo. Un forte odore di plastica bruciata ha invaso non solo Volpiano ma anche il territorio circostante. Non solo nella vicina Brandizzo si sente questa puzza ma anche a Caluso e Chivasso.

L’Amiat è un’azienda che tratta elettrodomestici e RAEE.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Chivasso e i tecnici dell’Arpa. Intanto sono molti i cittadini dei paesi limitrofi che stanno segnalando alle forze dell’ordine e anche all’Arpa il forte odore che si sente ormai da diverse ore.

I soccorsi ora stanno smassando per iniziare il minuto di spegnimento ma, trattandosi per il 99% di materiali plastici e affini, ci andrà ancora del tempo per considerare l’incendio completamente spento.

Foto di Andrea Pochettino

L’avviso del Comune di San Benigno

Il Comune di San Benigno sulla propria pagina Facebook spiega:

A seguito di un incendio sviluppatosi in un impianto AMIAT sul territorio di Volpiano si è sollevata una colonna di fumo che si sta propagando su territorio di San Benigno Canavese. Le Autorità sanitarie stanno verificando l’eventuale tossicità nell’aria, i cittadini sono invitati a rimanere nelle proprie abitazioni con porte e finestre chiuse.