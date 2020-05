Incendio alloggio, morta una donna LE FOTO

Incendio alloggio, morta una donna questa mattina, giovedì 21 maggio 2020 a Leini, in via San Leonardo Murialdo, dietro al Parco Padre Pio.

Incendio alloggio

Questa mattina, giovedì 21 maggio 2020, intorno alle 9.15 un incendio è divampato in un’abitazione di Leini, in via San Leonardo Murialdo, dietro al Parco Padre Pio. Si tratta di un alloggio di due fratelli.

Un ferito e un disperso

Subito si è levata un’alta nube di fumo nero visibile in tutto il paese. Secondo le prime informazioni il fratello sarebbe rimasto lievemente intossicato ed è stato portato al San Giovanni Bosco di Torino mentre sarebbe dispersa la sorella. Si teme possa essere rimasta all’interno dell’abitazione. Le fiamme avrebbero interessato il tetto e parte dell’abitazione. In corso le verifiche sull’agibilità.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del fuoco e carabinieri della stazione di Leini e la polizia municipale che hanno bloccato la strada per permettere l’arrivo dei mezzi di soccorso.

AGGIORNAMENTO DELLE 11

Morta la sorella

E’ notizia di poco fa che sarebbe stato ritrovato il cadavere della donna dai soccorritori giunti sul posto. Si tratta di Maria Giuseppina Zappatore, 64 anni.

