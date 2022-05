Incendio in un cantiere edile

NEL TORINESE

E' accaduto intorno alle 12 a Leinì in Via Vittorio Veneto, all'altezza del civico 11.

Questa mattina, sabato 30 aprile 2022, il ponteggio di un'impresa edile ha preso fuoco provocando un'alta nube di fumo nero. E' accaduto intorno alle 12 a Leinì in Via Vittorio Veneto, all'altezza del civico 11.

L'accaduto

Gli operai stavano lavorando sul ponteggio quando, probabilmente a causa di un colpo di vento, una fiammata ha incendiato il ponteggio.

I soccorsi

Sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco, Autobotte e Autoscala di Torino e Volpiano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Leinì.

Fortunatamente nessun operaio è rimasto leso. Tutta l'area è stata messa in sicurezza.