Incendio in un'azienda, i soccorsi

SETTIMO

Nella zona industriale del Fornacino.

Incendio in un'azienda di Settimo Torinese, nella zona industriale del Fornacino, ieri sera, giovedì 17 febbraio 2022.

Incendio ieri sera in un'azienda di vernici nella zona industriale del Fornacino, al confine fra Leini e Settimo Torinese. Un'alta colonna di fumo nero si è levata alta in cielo, visibile da chilometri di distanza.

Soccorsi

Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco da Torino Stura, Torino comando provinciale e Volpiano per spegnere le fiamme. Al vaglio dei carabinieri le cause del rogo. Non risultano persone ferite o intossicate.