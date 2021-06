Incendio nella basilica di Sant'Andrea di Vercelli

E' durato quasi cinque ore l'intervento dei Vigili del Fuoco di Vercelli nell'abbazia di Sant'Andrea per stroncare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Le operazioni di spegnimento si sono concluse intorno alle ore 2:30 di questa mattina, mercoledì 30 giugno 2021.

Questo il report dei Vigili del Fuoco: "L'incendio sviluppatosi nella sacrestia, ha coinvolto un armadio contenente parametri sacri e libri. Resta inagibile la sacrestia. In mattinata è previsto un sopralluogo del personale Vigili del Fuoco". Come riporta PrimaVercelli.it

La Basilica di Sant'Andrea a Vercelli avvolta dalla fiamme

Nella serata di martedì 29 giugno 2021, intorno alle ore 22, le fiamme hanno invaso la Basilica di Sant'Andrea.

Sul posto subito intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia e Polizia locale, Carabinieri e il personale del 118 in quanto una Suora delle Sorelle della Trasfigurazione è stata tratta in salvo proprio dai Vigili del Fuoco. Fortunatamente sta bene. Anche altre due consorelle sono state precauzionalmente soccorse. Sul posto anche il Vescovo e il Sindaco di Vercelli.

Le fiamme sono divampate dalla sacrestia

Sembra che l'incendio si sia sviluppato nella parte retrostante il chiostro, in sacrestia. Dalle prime informazioni la Sala Capitolare non avrebbe subito gravi danni, ma la sacrestia risulta rovinata: non si hanno, invece, dettagli su eventuali opere d'arte o arredi preziosi distrutti.

Sembra che danni gravi al complesso abbaziale al momento non ce ne siano al di là dei locali interessati. A dare l'allarme parrebbe essere stata una suora che ha visto il fumo.

Le indagini

La dinamica dell'incendio sarà oggetto di approfondite verifiche la voce che circola è che potrebbe essere stata una una candela che ha appiccato l'incendio a paramenti e poi alle travi di legno: il fumo è risalito sulle scale verso piani superiori.

Le funzioni religiose dei prossimi giorni potrebbero essere sospese e si sta anche valutando di sfollare temporaneamente le suore.