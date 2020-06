Incendio nella storica residenza del paese

Incendio nella storica residenza Villa Rodrigo a Volpiano. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

Incendio nella storica residenza Villa Rodrigo

Paura nella serata di ieri, venerdì 12 giugno, per un gioiello del patrimonio artistico volpianese: un incendio, infatti, è divampato all’interno di Villa Rodrigo, situata in via Trieste, ora disabitata. L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 20.40. Il fumo era visibile da diverse abitazioni della cittadina.

GUARDA LA NOSTRA GALLERY

L’intervento

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Volpiano, che hanno raggiunto Villa Rodrigo a sirene spiegate. Dopo aver aperto il cancello, sono entrati nella struttura e hanno rapidamente domato le fiamme. Presente anche una pattuglia dei carabinieri di Volpiano. Si indaga sulle cause.

TORNA ALLA HOME PAGE