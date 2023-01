Incendio tetto in centro, i soccorsi LE FOTO

Sono da poco passate le 23 di ieri, sabato 7 gennaio 2023, quando le sirene dei vigili del fuoco interrompono la serata a Torrazza Piemonte.

Incendio tetto in centro

Sono da poco passate le 23 di ieri, sabato 7 gennaio 2023, quando le sirene dei vigili del fuoco interrompono la serata a Torrazza Piemonte.

I pompieri sono intervenuti per un incendio tetto in un'abitazione del centro storico del paese, più precisamente in via Mazzini 3/A.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute le squadre 61, Abp Grugliasco, i vigili del fuoco di Volpiano e Chivasso. Le operazioni di spegnimento si sono concluse intorno alle 2.