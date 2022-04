Incidente in casa a Cavagnolo, uomo trasportato in elicottero al Cto

in un'abitazione di via Valentino

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Casalborgone.

Non si conoscono ancora i contorni dell'incidente avvenuto poco fa (ore 19.30 di oggi, domenica 17 aprile 2022) in un'abitazione di via Valentino a Cavagnolo.

Incidente in casa a Cavagnolo

Incidente in un'abitazione in via Valentino a Cavagnolo nel tardo pomeriggio di oggi. Sul posto sono giunti un'ambulanza della Croce Rossa, un elicottero del 118 e i Carabinieri di Casalborgone. L'uomo, vittima dell'incidente è stato elitrasportato al Cto di Torino.

