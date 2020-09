Incidente mortale sull’A5 Torino-Aosta

Una persona è deceduta nel primo pomeriggio di oggi in un terribile incidente sull’A5 Torino-Aosta, all’altezza dello svincolo di Volpiano come spiegano i colleghi di PrimaIlCanavese.it.

Incidente mortale sull’A5

Terribile incidente intorno all’ora di pranzo sull’autostrada A5 Torino-Aosta. Intorno alle 13, all’altezza dell’uscita di Volpiano, due auto, una Wolkswagen Up e una Citroen C1, che viaggiavano in direzione Aosta si sono scontrate violentemente terminando poi la corsa sul prato a lato della carreggiata. L’impatto è stato tremendo e non ha lasciato scampo ad una delle persone coinvolte nell’incidente.

Dinamica al vaglio

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli agenti della polizia stradale. Sul sono giunti i vigili del fuoco e gli uomini del 118 con ambulanze ed elisoccorso, purtroppo però per una delle persone a bordo di una delle due auto non c’è stato nulla da fare.

TORNA ALLA HOME PAGE