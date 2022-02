Incidente sul raccordo Ivrea-Santhià: morta una donna

si sono scontrati tre mezzi

La vittima è un'ottantenne a bordo di un'auto.

Incidente mortale in autostrada, sulla bretella Ivrea-Santhià muore una donna di Ivrea. Come riporta PrimaIlCanavese.it

Incidente mortale in autostrada

Ieri pomeriggio, 16 febbraio 2022, intorno alle 17.30 la squadra dei Vigili del Fuoco volontaria del Distaccamento di Santhià, in collaborazione con il distaccamento permanentemente di Ivrea, è intervenuta per un incidente lungo l’autostrada A5 Aosta in direzione Ivrea nel territorio del Comune di Alice Castello (VC) al km 16+450 per un incidente stradale che ha coinvolto un furgone, un camion ed un’autovettura.

Una persona estratta dalle lamiere

Nello schianto ha perso la vita Elsa Petrini, 80 anni, residente ad Ivrea. La donna si trovava a bordo della Bmw SW guidata dal marito rimasta coinvolta nello scontro con un camion e un furgone.