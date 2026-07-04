Incidente sulla A10 Genova-Savona: 8 km di coda verso Ventimiglia, traffico in tilt tra Varazze e Albisola

Caos in autostrada nella mattinata di oggi, 4 luglio: quattro auto e un camion coinvolti nella galleria Pecorile. Traffico sbloccato ma si viaggia su una sola corsia. Uscita consigliata a Varazze.

Incidente sulla A10 Genova-Savona

Mattinata di passione per gli automobilisti in viaggio sulla A10 Genova-Savona. Un grave incidente stradale sta provocando pesanti disagi alla circolazione in direzione Ventimiglia, con code chilometriche che stanno bloccando il tratto autostradale ligure.

Al momento si registrano ben 8 chilometri di coda, a partire dal comune di Varazze.

La dinamica dell’incidente nella galleria Pecorile

Il sinistro si è verificato all’altezza del chilometro 34,9, precisamente all’interno della galleria Pecorile, nel tratto compreso tra Celle Ligure e Albisola.

La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma lo scontro ha visto coinvolti ben cinque mezzi: quattro autovetture e un camion. Fortunatamente, dopo l’iniziale blocco totale della circolazione per permettere l’arrivo dei soccorsi, il traffico è stato parzialmente sbloccato. Attualmente il flusso dei veicoli defluisce con forte lentezza su una sola corsia.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i mezzi di soccorso sanitario, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Autostrade per l’Italia, impegnati nella rimozione dei veicoli e nella messa in sicurezza della carreggiata.

Percorsi alternativi e consigli alla viabilità verso Ventimiglia

Per chi si trova in viaggio lungo la A10 in direzione Ventimiglia e vuole evitare di rimanere bloccato nella colonna di 8 chilometri, Autostrade per l’Italia ha predisposto un piano di viabilità alternativa:

Uscita obbligatoria/consigliata: Per chi proviene da Genova, l’uscita consigliata è quella di Varazze.

Itinerario alternativo: Una volta usciti dal casello, si suggerisce di immettersi sulla Strada Statale 1 Via Aurelia.

Rientro in autostrada: È possibile rientrare sulla A10 Genova-Savona alla stazione di Albisola per proseguire il viaggio verso il confine.