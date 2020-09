Incidente sulla Torino-Aosta, auto tampona un tir a forte velocità, due ragazzi feriti, non sono in percolo di vita.

Incidente sulla Torino-Aosta

Incidente nel tardo pomeriggio di ieri , giovedì 17 settembre 2020, sull’autostrada A5 Torino-Aosta, all’altezza di San Benigno, tra le uscite di San Giorgio e Volpiano.

La dinamica

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale giunta sul posto, una Fiat Punto che viaggiava in direzione Torino si è scontrata a forte velocità contro un tir che procedeva nella stessa direzione.

Due feriti

I due ragazzi di 25 anni residenti a Torino che viaggiavano a bordo dell’auto sono rimasti feriti e dopo essere stati soccorsi dal personale del 118 sono stati trasportati al Giovanni Bosco di Torino. I due non sono in pericolo di vita.

