Infortunio sul lavoro, un 61enne elitrasportato al Cto

Infortunio sul lavoro: un 61enne di Gassino Torinese, sarebbe caduto da circa 6 metri ieri, mercoledì 14 luglio 2021 ad Ozegna come spiegano i colleghi di PrimaIlCanavese.it.

Infortunio sul lavoro

E' stato trasferito in codice rosso presso il Cto di Torino l'uomo che ieri, mercoledì 14 luglio, è rimasto ferito in maniera piuttosto grave mentre era a lavoro. Il 61enne, G.F., che risiede a Gassino, sarebbe caduto da un'altezza di circa 6 metri mentre era intento a fare il proprio lavoro di imbianchino all'interno di una villetta di Ozegna.

Chiamati immediatamente i soccorsi

Sul luogo dell'incidente, che è avvenuta in una costruzione di via Cavour, sono prontamente arrivati i soccorsi. Oltre all'ambulanza della Croce Rossa di San Giorgio è atterrato a poche centinaia di metri (a fianco la Provinciale per Caluso) l'elisoccorso. Il personale medico ha quindi soccorso l'uomo, lo ha stabilizzato e successivamente ne ha stabilito il trasferimento, prima all'eliambulanza e poi all'ospedale del capoluogo. L'uomo è stato intubato, ha riportato un trauma cranico e toracico. E' ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Dinamica ricostruita dai Carabinieri

La dinamica di quanto accaduto ieri, poco dopo le ore 12, è stata ricostruita dai Carabinieri della Compagnia di Ivrea, che si sono a loro volta portati sul luogo dell'accaduto.