Investito e ucciso in autostrada, la comunità sotto choc

Il giovane 29enne investito e ucciso in autostrada alle prime luci di venerdì 14 febbraio 2020, travolto da una vettura dopo che era sceso dalla sua auto in seguito ad un tamponamento nel tratto Settimo Volpiano della A4 è Fabio Costantino, nato il 24 ottobre del 1990. Il paese è sconvolto dalla notizia perché la famiglia è molto stimata e conosciuta. Come riporta Prima Vercelli

Investito e ucciso in autostrada, il ricordo del sindaco

“Sono sconvolta perché conosco bene Fabio e la sua famiglia – dice il sindaco Michela Rosetta – una famiglia distrutta dal dolore e a cui esprimo a nome mio e anche dell’amministrazione comunale il più sincero cordoglio. Al momento siamo tutti scossi e increduli”.

Momenti di grande sgomento e dolore anche fra i coscritti molto uniti fra loro e fra i quali Fabio era benvoluto e apprezzato.

“Fabio l’ho avuto come allievo alle Medie – ricorda il professor Marcello Bongiolatti – un ragazzo d’oro e una famiglia splendida che lo seguiva con molta attenzione. Bravo e diligente. Non riesco a crederci”.

“Sono molto scosso da questa notizia – commenta Fabrizio Bragante, coordinatore delle associazioni del paese – la sua famiglia è una di quelle doc di San Germano. La mamma, Carla Feizo, è stata fino a pochi mesi fa segretaria del coordinamento delle associazioni. Quanto a Fabio era, come è il fratello gemello Davide, un ragazzo splendido, una persona a posto, che aveva ben assorbito i saldi valori della sua famiglia A Carla e a tutta la famiglia, dal profondo del cuore, la mia vicinanza e di tutte le associazioni in questo terribile momento”.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni della dinamica, su cui indagano gli agenti della Polizia Stradale della sezione di Novara Est, sarebbe stato proprio la giovane vittima a tamponare l’Alfa 147 che, dopo un testacoda, ha terminato la sua corsa lungo la corsia di sorpasso. Successivamente Fabio Costantino, scendendo dall’auto e provando a raggiungere l’auto incidentata, è stato travolto da una Polo GTI che sopraggiungeva lungo la carreggiata.