Judo in lutto: è morto Michael, il fratello di Fabio Basile

UNA TERRIBILE NOTIZIA

Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno arrivando al campione olimpico ed alla sua famiglia.

Il mondo del judo si stringe attorno a Fabio Basile: è morto il fratello Michael. Come riporta Prima Settimo.it

Lutto

Il mondo del judo è stato colpito da una tristissima notizia, la scomparsa del fratello di Fabio Basile, Michael, a 31 anni.

Il ricordo

A ricordare il fratello Michael, che era un ex judoka, è stato lo stesso Fabio Basile. Il campione Olimpico di Rio 2016, che proprio martedì scorso (16 novembre) era a Settimo in occasione dell'inaugurazione ufficiale del palazzetto dello sport di via Santa Cristina, ha pubblicato un commuovente post sulla pagina Instagram (nella foto lo screen del post su Instagram), dove si vede un video in cui proprio Michael parla della passione per il judo:

"Ciao Mike, sangue del mio sangue, ti ho voluto bene, mi mancherai tanto".

Anche la mamma, in queste ore, ha ricordato Michael, ringraziando tutti coloro che in queste ore hanno espresso parole di cordoglio, affetto e vicinanza dopo avere appreso la notizia della tragedia.

"Via aggiorneremo al più presto - ha ancora aggiunto Fabio Basile nel suo post su Instagram di quando ci saranno i funerali di mio fratello".

L'assessore allo Sport di Settimo, Daniele Volpatto, ha espresso attraverso un post sui Social, la vicinanza alla famiglia della città: