La campagna antinfluenzale parte il 26 ottobre

Asl To4, è nella fase finale l’organizzazione della Campagna antinfluenzale 2020-2021 sul territorio di competenza dell’Azienda.

E’ nella fase finale l’organizzazione della Campagna antinfluenzale 2020-2021 sul territorio di competenza dell’ASL TO4, con la comunicazione ai medici di famiglia e ai pediatri di libera scelta delle modalità operative per l’approvvigionamento dei vaccini presso le farmacie aperte al pubblico. Anche quest’anno, infatti, la vaccinazione antinfluenzale è effettuata dal proprio medico o pediatra di famiglia, presso i relativi studi o, qualora ne avverta la necessità, presso spazi dedicati più ampi messi a disposizione dell’Azienda da parte delle Amministrazioni comunali. Ogni medico vaccinerà anche i propri assistiti che non sono in grado di raggiungere l’ambulatorio, sia presso il domicilio sia presso le strutture residenziali delle quali sono ospiti.

Si parte il 26 ottobre

La campagna antinfluenzale organizzata dall’ASL TO4, in applicazione delle Raccomandazioni ministeriali e regionali, partirà il 26 ottobre e potrà continuare anche oltre il mese di dicembre 2020. Fin d’ora l’Azienda precisa ai cittadini che la campagna antinfluenzale si articola in un lasso temporale congruo e che, pertanto, non è necessario concentrare l’afflusso nei primi giorni di avvio. In ogni caso, si garantisce priorità alle persone affette da patologie croniche, di qualsiasi età, in quanto soggetti che corrono un maggior rischio di andare incontro a complicanze nel caso contraggano l’influenza.

