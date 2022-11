La città piange Gerlando Alfano, attivissimo a Chivasso

La città piange Gerlando Alfano, attivissimo e molto conosciuto a Chivasso.

La città piange Gerlando Alfano

La città di Chivasso piange Gerlando Alfano, un uomo che ha scritto pagine importanti della vita associativa locale.

Chi era Gerlando

Gerlando Alfano, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, comincia la sua carriera come dipendente del Ministero delle Finanze. Successivamente diviene Direttore dell'Ufficio Imposte Dirette con poteri di carattere gestionale e decisionale. Rimarrà nel settore sino all'anno 2000, saltando dal Comune di Castelmassa a quello di Vercelli, ma guadagnandosi nel frattempo la qualifica di Dirigente. Nei successivi tre anni, assume infine la carica di Dirigente Regionale della Commissione Tributaria del Piemonte e, circa alcune materie, anche della Valle D'Aosta. E proprio per questa sua grande carriera che nel 2009 fu premiato davanti al Prefetto di Torino, alla presidente della Regione Mercedes Bresso e al sindaco del capoluogo Sergio Chiamparino. Alla cerimonia erano presenti anche il senatore Andrea Fluttero e l'allora assessore Gianfranco Scoppettone.

Un uomo molto attivo nel panorama chivassese tant'è che era stato fondatore e presidente dell'Associazione Culturale Trinacria, punto di riferimento per i siciliani e non solo in città fino al 2011. Una realtà che ha promosso molti eventi, tra cui gite alla scoperta del territorio.