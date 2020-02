Settimane davvero tristi per le Figlie del Po, la storica associazione delle majorettes sanmauresi. Gianna Sassone aveva 66 anni.

La città piange la mamma della majorettes

Settimane davvero tristi per le Figlie del Po, la storica associazione delle majorettes sanmauresi. La scomparsa di Gianna Sassone, 66 anni, lascia infatti un grande vuoto in tutti. Era più di una «Capitana» per il gruppo. Per tutte era un vero e proprio punto di riferimento, una donna grintosa, allegra, sempre operativa. Nel mondo delle majorettes Gianna Sassone era davvero molto conosciuta. Fu proprio lei, verso la fine degli anni Sessanta, a costituire a Casale uno dei primi gruppi di majorettes che sorsero in Italia. E sempre lei contribuì alla rinascita proprio del gruppo sanmaurese.

Alle sfilate era sempre in prima fila, la sua allegria era «contagiosa». A volte il destino è davvero particolare. Quella di domenica 8 febbraio, per le Figlie del Po, rappresentava una data particolare, quella della prima sfilata dopo la ricostituzione. Proprio domenica, le majorettes sanmauresi hanno comunque sfilato, seppur con il cuore pieno di tristezza a Oleggio, ricordando la loro amata Gianna con una rosa gialla al gonfalone. «Era per noi un dovere sfilare ugualmente, anche perché Gianna avrebbe voluto così, non avrebbe accettato di fermarsi». Queste le parole di quelle che per anni sono state, per Gianna, delle compagne, amiche con le quali condividere la passione per le majorettes.

Il ricordo

«Nel nostro 45° anno di nascita ci lascia la nostra fondatrice Gianna. Sei stata un’ispirazione per ogni majorettes che ha avuto il piacere d avvicinarsi a questo sport e continuerai a esserlo anche ora che farai volteggiare il bastone tra le nuvole e le stelle. Ci hai insegnato e trasmesso la passione per questa disciplina e le regole per affrontare allenamenti e gare in tutta Italia. Questo ha permesso che il gruppo sia ancora attivo e tutt’oggi unito più di allora. Ogni movimento, sorriso e fatica futura ci ricorderà qualcosa di te, ti portiamo nei nostri cuori e finché noi sfileremo tu sarai davanti a noi. Buon viaggio».

Una passione trasmessa a tante ragazze

Gianna Sassone ha trasmesso la sua passione per le majorettes a tante giovani, in tutta Italia. Oltre ad avere contribuito alla fondazione del gruppo di San Mauro, infatti, aveva partecipato a tante competizioni in giro per l’Italia, conquistando prestigiosi successi. Anche per questi non sarà dimenticata.

Il cordoglio

Non solo a San Mauro e in collina, in questi ultimi giorni sono molti i messaggi di cordoglio che stanno giungendo a familiari e amici di Gianna. Parole semplici, anche sulla pagina Facebook della Figlie del Po, che stanno però a dimostrare il grande affetto e la grande simpatia.

Gianna Sassone era originaria dell’alessandrino. In questi ultimi mesi ha sempre affrontato la malattia che l’ha colpita con coraggio, lottando fino alla fine, senza mai tirarsi indietro. La vita però, alle volte è davvero triste. A 66 anni, infatti, Gianna avrebbe potuto essere protagonista di molte altre sfilate. Resterà un costante punto di riferimento per le Figlie del Po, sarà sempre al loro fianco, in ogni prossima iniziativa che verrà organizzata.