La città piange Mauro Adda, la data dei funerali

La città di Chivasso piange Mauro Adda vinto da un arresto cardiaco giovedì 20 aprile 2023 all'Alenia in corso Marche a Torino.

Una notizia che ha lasciato sotto choc l'intera comunità che rincorda questo marito e papà speciale. Chivassese doc e grande tifoso del Toro, come ricordano anche i suoi moltissimi amici, si è spento all'età di 61 anni.

Sono in molti a ricordare in queste ore Mauro Adda. C'è Onebaldi Rioda che scrive:

Ciao Mauro quando 37 anni fa arrivasti in Azienda ci presentò un amico comune dicendomi è del Toro come te. Ci siamo poi confessati che avevamo qualche dubbio entrambi su questa affermazione. Il tempo di raccontarci qualche partita ed ecco che è sbocciata la ns amicizia perché abbiamo capito e ce lo siamo detti più volte che vivevamo la vita allo stesso modo. Stessi principi stesse priorità. Le ns famiglie e subito dopo il Toro. L'onestà (come dicevamo? Noi non siamo come quegli altri la... ) ,il rispetto, l'amicizia, la voglia di scherzare sempre. Ma stavolta amico mio hai fatto uno scherzo brutto troppo brutto. Mi aspettavo che da un momento all'altro ti alzassi e facessi il tuo solito sorrisino dopo uno dei tuoi scherzi o dopo una battuta sui gobbi. Invece no stavolta ci hai fatto lo scherzo più brutto e mal riuscito di sempre. Non ce lo meritavamo, noi e anche tu. Adesso per noi sarà dura accettare questo scherzo del destino. Voglio solo immaginare che tu sia già lì con gli Invincibili, Ferrini, Mondonico a parlare del nostro Toro. Mi fa stare un po' meglio. Fai un bel viaggio. È stato un piacere conoscerti ma un onore la tua amicizia. Ciao Vecchio Cuore Granata. Non ti dimenticherò mai.