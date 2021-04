La comunità piange Dario Mazzone, tutti gli volevano bene

La comunità piange Dario Mazzone, il giovane papà deceduto martedì 6 aprile 2021. Mazzone, che viveva a Gassino, era molto conosciuto anche nel Vercellese.

La comunità piange Dario Mazzone, il giovane papà deceduto martedì 6 aprile 2021. Una notizia che ha lasciato l’intero territorio sotto choc. Dario, infatti, residente a Gassino Torinese era molto conosciuto anche nel Vercellese dove in molti lo ricordo con affetto.

Il lutto

Sono tanti i messaggi di cordoglio che stanno giungendo alla famiglia. Dario Mazzone era davvero molto conosciuto in tutta la nostra zona, per il suo impegno in diversi ambiti, sportivi e non.

Il Settimo calcio, dove era dirigente della squadra 2009, lo ha ricordato con un commuovente post sulla pagina Facebook ufficiale della società e tanti, che con lui hanno avuto modo di trascorrere diversi momenti sono rimasti increduli, senza parole.

Queste alcune delle parole scritte a caldo da chi lo conosceva nell’ambito della società calcistica viola: