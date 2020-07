La Nuova Periferia di mercoledì 1 luglio è in edicola

La Nuova Periferia edizione Chivasso e Vercellese è in edicola da mercoledì 1 luglio. Ecco la prima pagina e le notizie principali.

La Nuova Periferia oggi in edicola La Nuova Periferia edizione Chivasso e Vercellese di mercoledì 1 luglio 2020 è in edicola con tantissime notizie del nostro territorio.

Le notizie principali

Ecco le principali notizie de La Nuova Periferia in edicola oggi,1 luglio: pretende le sigarette gratis e poi sfascia la tabaccheria;

scuola, settembre nero: le aule non bastano, ipotesi lezioni a turni;

addio al professor Carlo Fontana, uomo di cultura e papà di Porta Canavese;

Mandria a pezzi: crolla la tettoia, a rischio la chiesa;

Crescentino, torna l’isola pedonale in via Mazzini;

Casalborgone e Montanaro piangono due grandi volontari.