La Nuova Periferia di mercoledì 10 marzo è in edicola

La Nuova Periferia edizione Chivasso e Vercellese è in edicola da oggi, mercoledì 10 marzo 2021. Ecco la prima pagina e le notizie principali.

La Nuova Periferia oggi in edicola

Le notizie principali

Si fingono medici e dentisti per ottenere il vaccino: beccati in quindici.

Crescentino, zona rossa e boom di positivi: dito puntato su due feste VIP.

Chivasso piange Adelia, volto della gelateria “La Fenice”.

Famiglie in piazza contro la DAD.

Verolengo, in giro per il paese con due pistole.

Chivasso, la storia di Silvia, Grande guerriera

–In regalo la bustina con i semi di prezzemolo —