La Nuova Periferia è in edicola oggi, mercoledì 15 luglio

La Nuova Periferia edizione Chivasso e Vercellese è in edicola. Ecco la prima pagina e le notizie principali di oggi, mercoledì 15 luglio.

La Nuova Periferia è in edicola

La Nuova Periferia edizione Chivasso e Vercellese è in edicola da oggi, mercoledì 15 luglio 2020 con tantissime notizie.

Le notizie principali

Come ogni settimana sono tantissime le notizie che troverete sul nostro giornale:

Addio Tamara: ex dipendente del Pichi di Chivasso muore a 40 anni. Lascia due figli.

La vicenda della donna che a Chivasso offre medicinali ai bambini: “Vi devo curare” e poi ancora sempre in città il Comune toglie i mezzi alla Protezione Civile. A Caluso è caccia al killer dei cani mentre, a Crescentino, una girandola cade in testa a un bambino.

Oggi in regalo una mascherina e l’enigmistica smart.