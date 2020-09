La Nuova Periferia è in edicola oggi, mercoledì 23 settembre

La Nuova Periferia edizione Chivasso e Vercellese è in edicola da mercoledì 23 settembre 2020. Ecco la prima pagina e le notizie principali.

Ecco le principali notizie de La nuova periferia in edicola da oggi, mercoledì 23 settembre:

Picchia e stupra la compagna davanti ai suoi figli: arrestato.

Elezioni amministrative a Monteu da Po: Elisa Ghion eletta sindaco.

Il testamento di Lovazzano: ecco a chi andrà il suo tesoro.

Referendum: a Casalborgone vince il No, la notizia anche al TG. ma era un errore.

A Cigliano genitori in piazza per chiedere una scuola materna per i bambini.

E ancora le foto più belle della Festa dell’Uva di Caluso.