La Nuova Periferia è in edicola oggi, mercoledì 28 ottobre

La Nuova Periferia edizione Chivasso e Vercellese è in edicola da mercoledì 28 ottobre 2020. Ecco la prima pagina e le notizie principali.

La Nuova Periferia è in edicola

Ecco le principali notizie

Un ampio servizio sulla situazione Covid a Chivasso e nei Comuni: L’ora della rabbia: commercianti, ristoratori e baristi in piazza per dire no al nuovo DPCM. A Chivasso raddoppiano i contagi, nei Comuni + 500. Il Covid torna nelle case di riposo.

Un duro colpo per i lavoratori: Per la LivaNova di Saluggia torna lo spettro della chiusura.

* Torrazza e Verolengo, è guerra per la caserma dei carabinieri.

* Questa settimana con il nostro settimanale troverete in regalo il magazine “La mia CASA dolce casa” .