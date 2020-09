La Nuova Periferia è in edicola oggi, mercoledì 30 settembre

La Nuova Periferia edizione Chivasso e Vercellese è in edicola da mercoledì 30 settembre 2020. Ecco la prima pagina e le notizie principali.

Le principali notizie

Ecco le principali notizie de la nuova periferia in edicola oggi, mercoledì 30 settembre:

Pubblicano una foto mentre fanno il saluto romano, finiscono su un volantino diffuso in tutto in paese. Letame fuori dal bar di una di loro.

A Chivasso cade una fontana al parco giochi, due bimbi salvi per miracolo.

Torrazza Piemonte, malore fatale, addio alla titolare del B&B Le Palme.

Crescentino, ammazzano un gatto e lo appendono a una recinzione.

Alla faccia del Covid: in ospedale ammassati come bestie.

Nel giornale di oggi inoltre troverete anche le foto e i messaggi di auguri per i nonni.