La Nuova Periferia è in edicola oggi, mercoledì 7 ottobre

La Nuova Periferia edizione Chivasso e Vercellese è in edicola da mercoledì 7 ottobre 2020. Ecco la prima pagina e le notizie principali.

La Nuova Periferia edizione Chivasso e Vercellese è in edicola da oggi, mercoledì 7 ottobre 2020 con tantissime notizie.

Le principali notizie

Ecco le principali notizie del giornale in edicola da oggi, mercoledì 7 ottobre 2020:

Finti studenti entrano in classe alla scuola media Cosola di Chivasso, scoperti dopo un’ora. Bufera sulla sicurezza.

Alluvione: vent’anni dopo torna la paura.

Brandizzo piange Said, l’amico di tutti morto in un incidente in moto a Settimo Torinese.

Centrale a biometano di Caluso, la Procura apre un fascicolo.

Manifesto choc a Cavagnolo, ora è caccia alla donna vestita di nero filmata dalle telecamere.