La Nuova Periferia in edicola oggi, mercoledì 9 dicembre

La Nuova Periferia edizione Chivasso e Vercellese è in edicola da mercoledì 9 dicembre 2020. Ecco la prima pagina e le notizie principali.

La Nuova Periferia è in edicola

La Nuova Periferia edizione Chivasso e Vercellese è in edicola da oggi, mercoledì 9 dicembre 2020 con tantissime notizie.

Ecco le principali notizie

Muore a 26 anni per Covid.

Massacrata di botte dal marito che la incolpa della malattia del figlio.

Violenza sulle donne, intervista esclusiva al ministro per le pari opportunità.

Adesso rubano anche le arnie delle api.

Danneggiato il monumento degli alpini di Chivasso.

Commercio, via agli acquisti di Natale con una lotteria.